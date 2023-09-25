Бойца ММА арестовали по делу об убийстве ветерана СВО
Бойца ММА арестовали по делу об убийстве участника спецоперации по защите Донбасса. Об этом 25 сентября сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области.
«Мужчине, обвиняемому в причинении смерти местному жителю в ходе конфликта, произошедшего 16 сентября на одной из улиц поселка Новокаолиновый Карталинского района Челябинской области, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщило ведомство на своем сайте.
Следователи продолжают выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.
Отмечается, что расследование уголовного дела поставлено на контроль председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.
24 сентября портал 74.RU сообщил, что погибшим в Новокаолиновом оказался сотрудник ЧВК «Вагнер» Максим Никитин, служивший в зоне спецоперации. 16 сентября у него произошел конфликт с нетрезвым бойцом ММА. Во время драки между ними Никитин получил удар в горло, упал и ударился затылком об тротуар.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Ранее, 22 сентября, в подмосковном Звенигороде мужчина напал с ножом на семью из-за лая собаки. Злоумышленник вступил в словесную перепалку с супружеской парой, ударил женщину по лицу, после чего схватил нож и ударил ножом владельца животного, из-за чего тот скончался.