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Бойца ММА арестовали по делу об убийстве ветерана СВО

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Бойца ММА арестовали по делу об убийстве участника спецоперации по защите Донбасса. Об этом 25 сентября сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области.

«Мужчине, обвиняемому в причинении смерти местному жителю в ходе конфликта, произошедшего 16 сентября на одной из улиц поселка Новокаолиновый Карталинского района Челябинской области, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщило ведомство на своем сайте.

Следователи продолжают выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

Отмечается, что расследование уголовного дела поставлено на контроль председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.

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24 сентября портал 74.RU сообщил, что погибшим в Новокаолиновом оказался сотрудник ЧВК «Вагнер» Максим Никитин, служивший в зоне спецоперации. 16 сентября у него произошел конфликт с нетрезвым бойцом ММА. Во время драки между ними Никитин получил удар в горло, упал и ударился затылком об тротуар.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее, 22 сентября, в подмосковном Звенигороде мужчина напал с ножом на семью из-за лая собаки. Злоумышленник вступил в словесную перепалку с супружеской парой, ударил женщину по лицу, после чего схватил нож и ударил ножом владельца животного, из-за чего тот скончался.

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