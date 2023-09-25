Полузащитник «Спартака» Промес устроил скандал в отделении полиции в Москве

Атакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес устроил скандал в отделении московской полиции, о чем стало известно в понедельник, 25 сентября.

По предварительным данным, нидерландский футболист приехал в один из отделов, когда узнал, что его друзей задержали. Пытаясь помочь им, спортсмен высказывал претензии сотрудникам правоохранительных органов и скандалил.

Как дополняет Telegram-канал Mash, приятелей футболиста задержали из-за подозрения на наркотическое опьянение.

19 июня футболиста московского «Спартака» приговорили к 18 месяцам лишения свободы за нападение на двоюродного брата. Такой приговор вынес суд Амстердама.

О нападении стало известно, так как телефон Промеса прослушивался в ходе расследования по делу о торговле наркотиками. Его подозревали в контрабанде двух партий кокаина в порт Антверпена. На слушании дела спортсмен не присутствовал.

Спортсмен находится в Москве, на заседании суда он отсутствовал.