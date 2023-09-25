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Экономист сделал прогноз о курсе доллара до конца года

Экономист Беляев спрогнозировал курс доллара до 97 рублей до конца года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Курс рубля по отношению к доллару до конца года будет более стабильным. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказал в понедельник, 25 сентября.

По словам экономиста, курс стабилизировался, закрепившись на отметке 96 рублей за доллар. Как указал эксперт, это произошло потому, что в российской экономике ситуация немного улучшилась, а в американской — немного ухудшилась.

«Плюс еще надо отметить, что меры правительства конъюнктурного характера сняли спекулятивный фактор давления на рубль, оказали ему поддержку и убрали, наверное, рубль-два с падения курса. Всё это вместе сработало», — пояснил он в беседе с Lenta.Ru.

Беляев допустил, что до конца месяца возможно небольшое снижение российской валюты по отношению к американской, сообщается на сайте kp.ru.

«Скорее всего, сохранится курс в районе 96–97, это будет центральный курс, а меры правительства снимут конъюнктурные факторы, которые вызывают колебания вокруг этого курса, то есть колебания будут менее размашистые, курс будет более стабильный», — поделился он.

Эксперт добавил, что с евро прогнозируется аналогичная ситуация. При этом он допустил, что до конца года эта валюта может немного просесть по отношению к рублю — со 102 до 100, так как экономика в Европе находится под большим риском, чем в США.

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Ранее, 23 сентября, газета New York Post сообщила, что возможная дедолларизация мировой экономики может привести к серьезным последствиям для США.

В результате дедолларизации страна может утратить основной финансовый рычаг для давления на другие государства, сообщает телеканал «360».

США также обеспокоены возможным переходом БРИКС на использование альтернативных национальных валют, передает RT.

Ранее, 22 сентября, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что курс нацвалюты к концу 2023 года укрепится, доллар будет стоить 94 рубля. По его словам, в 2024–2026 годах новое равновесие рубля будет формироваться на уровне 90–92 рубля за доллар, передает НСН.

Он считает, что это станет возможным за счет изменения структуры платежей и уровня оттока капитала, сообщается на сайте aif.ru.

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