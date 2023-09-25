Реклама
Прямой эфир
Мир
Пашинян провел встречу с главой МВД России
Мир
Умер основатель группы The Association Терри Киркман
Мир
США сняли санкции с российской компании через неделю после введения
Мир
В пригороде Степанакерта взорвалась цистерна с бензином
Экономика
США ввели санкции против «ВСМПО-Ависма»
Общество
В Госдуме решили отрегулировать деятельность маркетплейсов
Мир
В расположении российских миротворцев оказались 675 жителей Карабаха
Происшествия
Пилоты «Уральских авиалиний» не убрали шасси при уходе на запасной аэродром в Новосибирск
Мир
США выделят Польше кредит на $2 млрд на модернизацию обороны
Культура
Актер Бурунов озвучит героя сказки-блокбастера «По щучьему велению»
Мир
РФ просит суд ООН признать, что у него нет юрисдикции по иску Украины
Общество
Синоптик пообещал москвичам самый сухой сентябрь за 144 года
Мир
В США заявили о возможностях РФ уничтожить аэродромы на Западной Украине
Мир
В Минобороны Финляндии назвали поддержку Украины дорогой

Матвиенко поручила обратиться в ФАС из-за подорожания учебников

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить запрос в Федеральную антимонопольную службу в связи с подорожанием учебников. Об этом она заявила 25 сентября на заседании верхней палаты парламента.

«Я прошу подготовить запрос в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, на каком основании издательство «Просвещение» так резко повысило цены на учебники. Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?» — обратилась она к главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой.

Матвиенко отметила, что учебников не хватает в целом ряде регионов. По ее словам, из-за этого цены на обучающие материалы сильно выросли.

«Это системная проблема, потому что новые учебники не успели напечатать и поставить, цены взлетели космически. Надо закрыть эту тему, учебники должны быть во всех школах», — указала спикер Совфеда.

В издательстве «Просвещение» сообщили, что занимая доминирующее положение на рынке школьных учебников, издательство неукоснительно соблюдает антимонопольные требования к ценообразованию, в том числе запрет необоснованного роста цен на учебники.

С 2021 года в работу издательства была внедрена система антимонопольного комплаенса. С 2020 года в «Просвещении» неукоснительно соблюдается согласованная с ФАС России Торговая политика, регламентирующая торгово-сбытовую деятельность издательства.

Одним из приоритетов в своей работе издательство видит максимальное удержание доступных цен. Руководствуясь указанным приоритетом , несмотря на существенное удорожание полиграфических услуг, связанных с ростом стоимости бумаги, картона и красок, в 2023 издательству удалось предотвратить существенный рост цен на учебно-методическую литературу.

При этом в «Просвещении» отметили, что цена новых – государственных – учебников по Истории России и Всемирной истории под редакцией В.Р.Мединского и А.В.Торкунова на 20% ниже по сравнению с предыдущими учебниками по этому предмету.

Момент истины: что известно о новом учебнике истории для старшеклассников
В программу для 10-х и 11-х классов включены разделы о присоединении Крыма и специальной военной операции

Ранее, 18 сентября, Минпросвещения РФ сообщило, что ученики 11-х классов из всех регионов России получили более 755 тыс. новых единых учебников по истории.

16 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школы России перейдут на новые учебники в течение пяти лет. По его словам, до конца 2025 года подготовят государственные учебники по всем предметам. Это позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023