Матвиенко поручила обратиться в ФАС из-за подорожания учебников

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить запрос в Федеральную антимонопольную службу в связи с подорожанием учебников. Об этом она заявила 25 сентября на заседании верхней палаты парламента.

«Я прошу подготовить запрос в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, на каком основании издательство «Просвещение» так резко повысило цены на учебники. Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?» — обратилась она к главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой.

Матвиенко отметила, что учебников не хватает в целом ряде регионов. По ее словам, из-за этого цены на обучающие материалы сильно выросли.

«Это системная проблема, потому что новые учебники не успели напечатать и поставить, цены взлетели космически. Надо закрыть эту тему, учебники должны быть во всех школах», — указала спикер Совфеда.

В издательстве «Просвещение» сообщили, что занимая доминирующее положение на рынке школьных учебников, издательство неукоснительно соблюдает антимонопольные требования к ценообразованию, в том числе запрет необоснованного роста цен на учебники.



С 2021 года в работу издательства была внедрена система антимонопольного комплаенса. С 2020 года в «Просвещении» неукоснительно соблюдается согласованная с ФАС России Торговая политика, регламентирующая торгово-сбытовую деятельность издательства.



Одним из приоритетов в своей работе издательство видит максимальное удержание доступных цен. Руководствуясь указанным приоритетом , несмотря на существенное удорожание полиграфических услуг, связанных с ростом стоимости бумаги, картона и красок, в 2023 издательству удалось предотвратить существенный рост цен на учебно-методическую литературу.



При этом в «Просвещении» отметили, что цена новых – государственных – учебников по Истории России и Всемирной истории под редакцией В.Р.Мединского и А.В.Торкунова на 20% ниже по сравнению с предыдущими учебниками по этому предмету.

Ранее, 18 сентября, Минпросвещения РФ сообщило, что ученики 11-х классов из всех регионов России получили более 755 тыс. новых единых учебников по истории.

16 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школы России перейдут на новые учебники в течение пяти лет. По его словам, до конца 2025 года подготовят государственные учебники по всем предметам. Это позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства.