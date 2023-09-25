С 2020 года в Москве создали более 600 зон отдыха возле поликлиник

В Москве с 2020 года городские службы создали свыше 600 зон отдыха около поликлиник. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщил и.о. заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, прилегающие к отремонтированным медучреждениям территории также получили новый облик. В ходе благоустройства было организовано 615 зон отдыха с удобными пешеходными дорожками, освещением, лавочками, над некоторыми установили навесы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Бирюков отметил, что под землю были убраны воздушные провода. Кроме того, специалисты установили порядка 2,8 тыс. фонарей с энергоэффективными светильниками.

Кроме этого, тротуары были отделены от проезжей части, заменили асфальтобетонное покрытие дорог. Где позволяло место, у детских поликлиник оборудовали игровые площадки. Также были созданы комфортные условия для маломобильных граждан, оборудовано свыше 530 велопарковок, пишет «Москва 24». На ряде объектов обустроили навесы в виде пергол для велосипедов и колясок.

За время работ успели высадить более 1,4 тыс. деревьев и почти 10,9 тыс. кустарников, а осенью и весной добавят к ним еще около 380 деревьев и свыше 2,5 тыс. кустарников. Растения были подобраны с учетом рекомендаций аллергологов, сообщает телеканал «360».

21 сентября замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев заявил, что для записи пациентов медицинским учреждениям России рекомендовано внедрить голосовые помощники. По его словам, в последнее время накопилось много жалоб из-за невозможности дозвониться в поликлинику, отмечает НСН.

19 сентября сообщалось, что во флагманском центре ГКБ №15 имени Филатова в Москве врачи экстренно приняли более 2 тыс. пациентов за первые две недели работы. По словам и.о. заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в новом флагмане уже провели 240 хирургических вмешательств, в том числе 11 — в ангиографической операционной, пишет RT.

30 августа в Москве начался второй этап модернизации поликлиник. Программа реализуется в столице уже четыре года и за это время накопила уникальный опыт быстрого и безболезненного обновления медучреждений.