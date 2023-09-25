Послу Болгарии в РФ выражен протест из-за выдворения настоятеля РПЦ

Послу Болгарии Атанасу Крыстину выражен протест из-за выдворения настоятеля Русской православной церкви (РПЦ). Об этом 25 сентября сообщает МИД РФ.

«25 сентября в МИД России был вызван посол Болгарии А. Крыстин, которому выражен решительный протест в связи с выдворением из Болгарии под надуманным предлогом, в кощунственной и оскорбительной манере настоятеля и двух служителей подворья Русской православной церкви в Софии», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты назвали выдворение из Болгарии настоятеля очередной провокационной выходкой болгарских властей. По мнению сотрудников дипведомства, она полностью вписывается в текущие евро-атлантические установки по «борьбе с российским влиянием» и неизбежно обернется неприятными последствиями для болгарской стороны.

Российские дипломаты указали, что планы болгарской стороны, нацеленные на подрыв многовековых духовных связей и традиций дружбы между народами России и Болгарии, не имеют никаких перспектив и обречены на провал.

Ранее, 22 сентября, посол России в Софии Элеонора Митрофанова сообщила, что МИД РФ вызовет посла Болгарии в Москве из-за ситуации с высылкой священников РПЦ. Она подчеркнула, что Россия рассматривает выдворение священников как недружественный шаг со стороны Болгарии.

За день до этого, 21 сентября, Болгария приняла решение выслать настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана, секретаря подворья протоиерея Евгения и одного сотрудника храма святителя Николая Мирликийского.

В МИД РФ назвали высылку российских священников из страны недружественным актом. Также официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала очередным деструктивным шагом это решение властей Болгарии.

Также 21 сентября решительный протест выразила РПЦ. В церкви заявили, что предпринятая властями Болгарии грубая мера произвола имеет целью настроить друг против друга братские народы, связанные общей историей и единой верой.