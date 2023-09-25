Группа подростков напала на женщину в Таллине за русскую речь

В Таллине группа подростков напала на пожилую женщину, которая говорила на русском языке. Видео инцидента появилось в соцсетях в понедельник, 25 сентября.

На записи показано, как компания разъяренных подростков окружила сидящую на скамейке женщину. Некоторые из подростков не только оскорбили потерпевшую словесно, но и ударили ее по лицу.

Женщина, в свою очередь, попыталась снять происходящее на видео.

7 июля в турецком городе Аланья в отеле Noxinn Deluxe избили российского туриста, который отдыхал с женой. Один из работников отеля якобы замахнулся на женщину, предъявившую администрации заведения жалобу из-за сброшенных на супругов бутылок с водой. Мужчина заступился за жену, в результате драки его избили трое. Пострадавшего госпитализировали.