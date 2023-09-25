Восьмилетняя девочка погибла после падения из окна в Тульской области
Восьмилетняя девочка выпала из окна жилого многоквартирного дома в Скуратово (Тульская область). От полученных травм пострадавшая погибла.
Трагедия произошла днем 24 сентября. По данным ТСН24, девочка выпала из окна на четвертом этаже.
Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В Калужской области 17 сентября двухлетний ребенок упал с высоты пятого этажа, когда его мама отвлеклась на домофон. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи оценили характер травм как средней степени тяжести.