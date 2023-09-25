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На концерте рок-группы Mötley Crüe в США произошла перестрелка

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Фото: ТАСС/Zuma
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На концерте рок-группы Mötley Crüe в штате Оклахома произошла перестрелка на ярмарочной площади. Об этом 25 сентября сообщает портал MSN.com, отмечая, что инцидент произошел вечером в субботу, 23 сентября.

После того как на площади раздались выстрелы, солиста группы Винса Нила и всех музыкантов сразу же увели в гримерку. Никто из участников коллектива не пострадал. Сам Нил сообщил о произошедшем на своей странице в соцсети, приложив видео с фрагментом концерта.

«Вчера вечером на концерте Crazy Night в Оклахома-Сити. После того как прошло 3/4 мероприятия, люди начали бежать. Нас попросили перейти в гримерку. Сказали, что кто-то открыл стрельбу. Благодарю поклонников за понимание. С нами всë в порядке. Спасибо всем, кто пришел на концерт. Оставайтесь в безопасности», — написал Нил в соцсети X (бывш. Twitter).

Полиция задержала двоих подозреваемых, один из них впоследствии был отпущен. Их имена не разглашаются. По данным правоохранителей, стрельба началась из-за конфликта двух групп. Один человек получил ранения.

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Ранее, 5 февраля, в США произошла стрельба на концерте рэп-исполнителя Fredo Bang в штате Арканзас. Погиб один человек, еще четверо получили ранения. Как отмечал телеканал ABC, погибла 19-летняя девушка.

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