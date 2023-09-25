Один человек погиб и один пострадал в ДТП с участием мотоцикла в Архангельске
В Исакогорском округе Архангельска в результате ДТП погиб автомобилист и пострадал мотоциклист. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла вечером в минувшую субботу, 23 сентября, пересечении Лахтинского шоссе с дорогой Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры. 64-летний водитель ВАЗ-2112 при повороте на шоссе не уступил дорогу мотоциклу Honda. От удара машина перевернулась на крышу.
В результате ДТП водитель «ВАЗа» погиб на месте. Водитель мотоцикла — молодой человек 1999 года рождения, доставлен в реанимацию с различными травмами, пишет ИА FlashNord.
Обстоятельства столкновения устанавливаются.
Ранее в сентябре сообщалось, что в период с января по август в Москве зарегистрировали 567 аварий с участием мототранспорта. В результате дорожно-транспортных происшествий 32 человека погибли, 580 получили травмы различной степени тяжести.