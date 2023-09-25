Мужчина погиб в результате пожара в садовом доме в Приангарье

Мужчина погиб при пожаре в садовом доме в Ангарском городском округе Иркутской области. Специалисты устанавливают точную причину горения.

Информация о пожаре поступила ночью 24 сентября. К моменту прибытия пожарных огонь охватил садовый дом и надворные постройки в СНТ «Электротехник». Во время тушения в доме было обнаружено тело мужчины 1944 года рождения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Пожарным удалось спасти два строения. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушения правил безопасности при использовании печного отопления.

Всего за выходные в Приангарье произошло 29 пожаров. Пять возгораний зарегистрировано на садовых участках, три — в частных домах. Десять возгораний произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Причиной девяти пожаров стало короткое замыкание.