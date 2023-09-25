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Аналитик назвал неоправданной безоглядную поддержку Канадой Зеленского

Аналитик Васильев: нацистские корни канадского подхода очень четко видны
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что в значительной степени позиция Канады идет из прошлого, и нацистские корни этого подхода видны четко. Таким образом в беседе с RT в понедельник, 25 сентября, специалист прокомментировал чествование экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка в парламенте Канады.

По словам аналитика, в Канаде после Второй мировой войны осела значительная часть пособников нацизма, а позиция страны в значительной мере формируется «той частью украинской диаспоры, которая либо напрямую является носителем идеологии, как этот 98-летний нацист, либо и их потомками, которые восприняли эту нацистскую идеологию».

Инцидент с чествованием экс-бойца дивизии СС «Галичина» демонстрирует, что широкая безоглядная политическая поддержка президента Украины Владимира Зеленского со стороны Канады является неоправданной, уверен эксперт.

Васильев добавил, что поддержка Канадой Украины «не объясняется текущими интересами», восходя корнями к далекому прошлому. Он указал на невысокий рейтинг президента страны Джастина Трюдо, назвав его канадским Байденом. В такой ситуации, подчеркнул аналитик, «эта поддержка должна носить дозированный характер и проводиться очень осторожно».

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Ранее в этот день глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал позором открытое восхваление Зеленским нацистов в Канаде. По его словам, произошедшее является вопиющим случаем и настоящим позором нации, пишет Pravda.Ru.

Также 25 сентября в газете Daily Mail обратили внимание на то, что Зеленский, который является этническим евреем, никак не комментирует чествование бывшего бойца дивизии «Галичина» войск СС в парламенте Канады, пишет сайт kp.ru. Отмечается, что Ярослава Хунка представили как ветерана борьбы против русских. Как сообщает сайт aif.ru, дивизия «Галичина» войск СС отметилась, в частности, зверствами в отношении поляков, евреев, белорусов и словаков.

В этот же день Польша потребовала от Канады извинений за приглашение и чествование Ярослава Хунка. Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский заявил, что Варшава никогда не смирится с обелением нацистских преступников, пишет НСН.

Ранее 25 сентября в МИД РФ назвали фарсом чествование нациста в парламенте Канады. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, чествование нацистских преступников в западных странах закончится трагедией, глобальной катастрофой, сообщает телеканал «360».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у преступлений нацизма нет срока давности. Он добавил, что в Кремле возмущены фактом чествования экс-бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады.

24 сентября во время выступления Зеленского в парламенте Канады политики приветствовали 98-летнего националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной как дивизия СС «Галиция». Спикер палаты общин Канады Энтони Рота уже принес извинения за произошедшее. Он заявил, что пожалел о своем решении, и извинился перед еврейскими общинами Канады и всего мира.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением, что не знал о приглашении ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка в парламент. Трюдо отреагировал на извинения спикера палаты общин Энтони Рота, сказав, что тот поступил правильно, сообщает телеканал «Звезда».

Владимир Зеленский прибыл в Канаду 22 сентября с официальным визитом. В канадском аэропорту гостей встретил Джастин Трюдо, пишет Life.ru. Ранее президент Украины посетил США, где выступил на Генассамблее ООН.

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