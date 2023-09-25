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Московский зоопарк показал недавно родившегося детеныша панды

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Фото: Московский зоопарк
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Московский зоопарк показал детеныша панды спустя месяц после его рождения. Видео опубликовала 24 сентября гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

«Сотрудники Московского зоопарка вместе со специалистом из Китая круглосуточно наблюдают за мамой Диндин и ее детенышем. В первые дни она всё время прятала ребенка, оберегала его, мало спала, не могла позволить себе расслабиться, поесть, отвлекалась на пищание детеныша», — написала она.

Спустя месяц у детеныша появилась шерстка и развилась терморегуляция. Его мама вернулась к нормальному питанию и сну. Оба животных чувствуют себя хорошо, рассказали в Московском зоопарке.

«Осмотры проводят в заранее подготовленном инкубаторе — там поддерживается комфортная для детеныша температура и влажность воздуха, есть пеленочки, одеяла и подушечки с семенами кассии (китайского коричника). Зоологи всё это специально подготовили заранее по рекомендации китайских коллег. Подушечки обладают массажным эффектом», — отметила Акулова.

По ее словам, сейчас детеныш панды имеет в длину 36,8 см и весит 1288 г.

Панда отправляется в Москву

О том, что в Московском зоопарке родилась панда, сообщил 30 августа мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что это очень редкое и уникальное событие произошло благодаря специалистам из РФ и Китая.

Родители детеныша Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Для их приезда подготовили вольерный комплекс на территории зоопарка, а специалисты несколько месяцев проходили стажировку в китайском питомнике панд, где научились правильному уходу за животными. Уже подросших Жуи и Диндин познакомили друг с другом этой весной.

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