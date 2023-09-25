Карантин по бешенству ввели в районе Красноярского края

Карантин ввели в Минусинском районе Красноярского края в связи с выявлением случая бешенства. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на информацию Россельхознадзора.

Носителем вируса оказалась лисица. Мертвое животное обнаружили в личном подсобном хозяйстве в селе Восточном.

Специалисты проводят необходимые мероприятия для предотвращения распространения вируса. Жителям региона напоминают о важности вакцинации питомцев против бешенства.

В августе два очага бешенства выявили в Курагинском районе. Случаи заболевания зарегистрированы в поселках Маринино и Байдово.