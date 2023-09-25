Зеленский подтвердил получение Украиной первой партии танков Abrams

Первая партия американских танков Abrams была доставлена на Украину. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Глава государства указал в сообщении, что о поставке бронетехники его проинформировал министр обороны страны Рустем Умеров.

«Хорошие новости от министра Умерова. «Абрамсы» уже на Украине и готовятся усилить наши бригады», — написал он.

Зеленский также поблагодарил союзников за выполнение договоренностей.

Ранее в этот день о поставке первой партии танков сообщала The New York Times со ссылкой на двух представителей министерства обороны США. Там отметили, что в ближайшие месяцы будет отправлено еще больше единиц боевой техники Abrams. Объемы поставки чиновники не указали.

До этого, 22 сентября, президент США Джо Байден утвердил новый пакет помощи Киеву с ПВО и артиллерией. По его словам, в новый пакет оборонной помощи войдет вторая батарея противовоздушной обороны (ПВО) Hawk. Байден также отметил, что США будут поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) аналогичные системы в течение зимы каждый месяц.

Первая партия танков, как сообщали в Белом доме, будет состоять из 10 машин.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.