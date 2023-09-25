Два человека погибли при столкновении мотоцикла и трактора на Кубани

Мотоцикл столкнулся с трактором на Анапском шоссе в Новороссийске. Два человека погибли.

Авария произошла в ночь на 25 сентября. По данным ГИБДД, водитель мотоцикла BMW превысил допустимую скорость, не справился с управлением и столкнулся с трактором, который был задействован в дорожных работах. После удара двухколесное транспортное средство загорелось, пишет ИА KrasnodarMedia.

Водитель мотоцикла и его пассажирка погибли на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка.

В Нижегородской области 24 сентября легковой автомобиль выехал на встречную полосу на трассе Нижний Новгород – Саратов и столкнулся с фургоном «Газель». Смертельные травмы получили три человека, еще трое пострадали.