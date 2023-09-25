Реклама
Прямой эфир
Мир
Пашинян провел встречу с главой МВД России
Мир
Умер основатель группы The Association Терри Киркман
Мир
США сняли санкции с российской компании через неделю после введения
Мир
В пригороде Степанакерта взорвалась цистерна с бензином
Экономика
США ввели санкции против «ВСМПО-Ависма»
Общество
В Госдуме решили отрегулировать деятельность маркетплейсов
Мир
В расположении российских миротворцев оказались 675 жителей Карабаха
Происшествия
Пилоты «Уральских авиалиний» не убрали шасси при уходе на запасной аэродром в Новосибирск
Мир
США выделят Польше кредит на $2 млрд на модернизацию обороны
Культура
Актер Бурунов озвучит героя сказки-блокбастера «По щучьему велению»
Мир
РФ просит суд ООН признать, что у него нет юрисдикции по иску Украины
Общество
Синоптик пообещал москвичам самый сухой сентябрь за 144 года
Мир
В США заявили о возможностях РФ уничтожить аэродромы на Западной Украине
Мир
В Минобороны Финляндии назвали поддержку Украины дорогой
Сюжет:

Военный эксперт предрек сложности у ВСУ с танками Abrams

Первая партия танков Abrams уже была доставлена на Украину — мнение эксперта Дандыкина
0
Фото: flickr.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин 25 сентября рассказал «Известиям», с какими трудностями могут столкнуться Вооруженные силы Украины (ВСУ) при эксплуатации американских танков Abrams.

Ранее в этот день газета The New York Times со ссылкой на двух представителей министерства обороны США сообщила, что первые танки Abrams были доставлены на Украину 23 сентября.

По мнению Дандыкина, ВСУ не должны столкнуться с трудностями при эксплуатации Abrams во время непогоды, так как, скорее всего, им также передали эвакуационные машины, способные вытащить танки из грязи.

«Трудности будут другие. ВСУ столкнутся с мотивацией, профессионализмом и нацеленностью на них наших ребят: противотанкистов, летчиков, танкистов. Они жаждут побить, поджечь, победить. Все, кто находится в экипажах, я думаю, отлично это знают. Танки очень прожорливые, много жрут солярки. Могут быть проблемы с топливом. Учитывая то, что российские военные бьют по складам с топливом», — сказал он.

Исчезающие перспективы: атаки ВФУ на запорожском направлении становятся слабее
Украинское командование готовится выводить подразделения с юга зоны СВО для усиления купянского направления

22 сентября руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что американские Abrams «долго не проживут» на фронте в силу условий на поле боя. По его словам, Abrams необходимы в специфических, «хорошо подготовленных операциях».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023