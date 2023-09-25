Отопительный сезон стартовал в Красноярске

В Красноярске 25 сентября стартовал отопительный сезон. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на администрацию города.

Из-за перехода систем центрального отопления на зимний режим работы управляющим компаниям предписано открыть вентили. При отсутствии тепла местным жителям следует обращаться в коммунальную компанию или ТСЖ, так как чаще всего проблемы связаны с завоздушиванием стояков и другими проблемами во внутридомовых сетях.

По нормативу отопительный сезон начинается при понижении среднесуточной температуры воздуха до 8 градусов в течение пяти дней подряд. В 2022 году отопление начали подавать раньше — с 19 сентября.

Ранее синоптики спрогнозировали позднее включение отопления в Москве. Предполагается, что тепло начнут подавать во второй половине октября, так как наступает период бабьего лета.