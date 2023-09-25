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Три мирных жителя ранены при обстреле Токмака боевиками ВСУ

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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В Токмаке Запорожской области три мирных жителя получили ранения после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 25 сентября находящийся на месте событий военный корреспондент «Известий» Даниил Левин.

«В 13:25 со стороны ВСУ совершен обстрел окраин города Токмак. Ракета взорвалась на дорожном перекрестке Воровского – Запорожье – Бердянск. Ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя», — уточнили в администрации региона.

Военкор «Известий» показал, что жители города пытаются укрыться в убежище от возможного следующего прилета снаряда. Пока одни женщины пытаются спешно оказать помощь лежащим на земле раненым, другой мужчина призывает прохожих забежать с улицы в подъезд.

«Давай, давай. Все в подъезд, все заходите скорее. Повтор еще может быть», — торопит он остающихся на улице.

В том квартале, по которому только что пришелся удар киевских боевиков, посечены окна в жилом доме.

«Место попадания снаряда, рядом магазин автомобильных запчастей. Тут — продукты. Осколками посечены все окна жилого дома», — показал Левин.

Южное нападение: ВФУ нанесли массированный удар по Токмаку
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Днем ранее, 24 сентября, сообщалось, что в результате ракетного удара в Токмаке погиб один человек. Также были повреждены газопровод и электропровода. Это стало причиной отключения от электроснабжения северной насосной станции города.

Позже в тот же день в распоряжении «Известий» появились кадры с места ракетного удара ВСУ по Токмаку в Запорожской области. Местная жительница показала корреспонденту разрушенный после атаки дом. Отмечалось, что число пострадавших в результате удара возросло до 13, среди них — три ребенка.

Украинские военные ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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