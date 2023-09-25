Мужчина погиб при наезде гидроцикла на катамаран в Крыму
Гидроцикл столкнулся с катамараном в Судакской бухте в Крыму. Один мужчина погиб.
Инцидент произошел днем 24 сентября в 300 м от берега. По данным ИА SevastopolMedia, 31-летний житель Ростова-на-Дону управлял гидроциклом без разрешительных документов. Он допустил наезд на катамаран, на котором находился 54-летний житель Темрюка. Мужчина получил смертельные травмы.
В ходе медицинского освидетельствования установлено, что водитель гидроцикла был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину поместили в камеру административно задержанных. Информация о происшествии направлена в следственные органы.
В Якутии следственный комитет проводит проверку по факту опрокидывания лодки с четырьмя людьми. Одного мужчину обнаружили погибшим.