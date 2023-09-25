Мужчина напал с ножом на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге неадекватный мужчина напал с ножом на сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом 25 сентября сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, около 10 утра этого дня мужчина подбежал к служебной машине на пересечении улиц Анисимова и Оборонной. Он достал нож и нанес несколько ударов 30-летнему полицейскому.

Пострадавший был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь правоохранителя».

Ранее, 29 июля, пятеро мужчин избили сотрудников дорожно-патрульной службы в Краснодаре. На своем автомобиле «ВАЗ» они создали препятствие участникам движения, а в ответ на законное требование полиции оказали им неповиновение, применив силу.