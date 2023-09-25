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«Ъ»: в 2024 году пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%

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Пенсии неработающих пенсионеров в 2024 году будут проиндексированы на 7,5%, согласно уровню инфляции, заложенному в макропрогнозе Минэкономразвития РФ. Об этом 25 сентября сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда.

Отмечается, что после этого средний размер страховой выплаты по старости у неработающих составит 23,4 тыс. рублей. Между тем совокупный бюджет Соцфонда на 2024 год составит 16,2 трлн рублей, на выплату пенсий потратят 10 трлн рублей.

Кроме того, с 2024 года будет увеличен максимальный размер выплат по больничному листу, декретных, а также выплат по уходу за ребенком. Это связано с внедрением единого тарифа страховых взносов для работодателей, который предусмотрен реформой объединения внебюджетных фондов, и обязательствами уплачивать взносы за сотрудников, работающих по договору гражданско-правового характера (ГПХ).

Как добавляет «Газета.Ru», проект бюджета Соцфонда на 2024–2026 годы был одобрен на заседании правительства 22 сентября. Он стал первым после слияния Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования РФ.

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Ранее, 22 сентября, депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января 2024 года увеличится размер пенсий. Затем, с 1 февраля, произойдут соответствующие изменения по индексации практически всех видов социальных выплат и пособий.

До этого, 20 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение проиндексировать доплату столичным пенсионерам в 2024 году. Соответствующую задачу он поставил на первом заседании президиума городского правительства после вступления в должность.

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