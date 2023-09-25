Карта спецоперации на Украине 25 сентября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 25 сентября можно в материале «Известий».

Как заявили в Минобороны РФ, ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ. Все объекты поражены. Цель удара достигнута.

На донецком направлении отражены семь атак ВСУ в районах Спорного, Берестового и Майорска ДНР. Противник потерял до 445 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей. Поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. В районе Звановки уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На запорожском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Вербового Запорожской области. В районах Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и три автомобиля. Поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также четыре гаубицы Д-30.

На краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ южнее Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 12-й бригады спецназначения «Азов» в районе Серебрянского лесничества. Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-30.

На южнодонецком направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Урожайного и Старомайорского ДНР. В районе Марфополя Запорожской области уничтожены две ДРГ. Потери противника составили до 125 украинских военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, а также две гаубицы Д-30.

На купянском направлении поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах Синьковки, Песчаного и Чернещины Харьковской области. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На херсонском направлении потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, две гаубицы Д-30. В районе Николаевки Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 478 самолетов, 250 вертолетов, 7115 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12135 танков и других боевых бронированных машин, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6533 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 449 единиц специальной военной автомобильной техники.

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