«Самокат» устранил нарушения после отравления покупателей продукцией «Грин Бокс»

Сервис экспресс-доставки «Самокат» в понедельник, 25 сентября, заявил об устранении нарушений после массового отравления продукцией «Грин Бокс» в Санкт-Петербурге.

«Самокат» подтвердил, что нарушения, выявленные Роспотребнадзором, были взяты в работу и оперативно устранены.

«Сервис принимал активное участие в работах по инциденту и содействовал проверяющим органам на всех этапах. Замечания носили локальный характер и не являлись причиной отравления продукцией «Грин Бокс» в Санкт-Петербурге», — сообщили в компании для «РИА Новости».

О массовом отравлении потребителей кулинарной продукции АО «Грин Бокс», доставленной сервисом «Самокат», стало известно 8 сентября. На следующий день Роспотребнадзор начал проверку по данному факту.

При проверке производственных помещений АО «Грин Бокс» специалисты выявили невыполнение требований в части прохождения медицинских осмотров персоналом предприятия, а также несоблюдение требований к санитарному содержанию помещений.

9 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело. Также прокуратура Невского района города начала проверку по факту инцидента.

По состоянию на 11 сентября, число отравившихся достигло 248 человек. В медучреждениях города оставались 129 человек, в том числе двое детей. Кроме того, 14 сентября, появилась информация, что деятельность «Грин Бокс» приостановили на 60 суток.

Бывшая сотрудница заведения подтвердила «Известиям» факт грубых нарушений организации в работе с пищей. По ее словам, проблемы возникали уже на этапе доставки продуктов в кафе. Пищу порой привозили в открытых коробках, что недопустимо.