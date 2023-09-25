Реклама
Прямой эфир
Мир
Пашинян провел встречу с главой МВД России
Мир
Умер основатель группы The Association Терри Киркман
Мир
США сняли санкции с российской компании через неделю после введения
Мир
В пригороде Степанакерта взорвалась цистерна с бензином
Экономика
США ввели санкции против «ВСМПО-Ависма»
Общество
В Госдуме решили отрегулировать деятельность маркетплейсов
Мир
В расположении российских миротворцев оказались 675 жителей Карабаха
Происшествия
Пилоты «Уральских авиалиний» не убрали шасси при уходе на запасной аэродром в Новосибирск
Мир
США выделят Польше кредит на $2 млрд на модернизацию обороны
Культура
Актер Бурунов озвучит героя сказки-блокбастера «По щучьему велению»
Мир
РФ просит суд ООН признать, что у него нет юрисдикции по иску Украины
Общество
Синоптик пообещал москвичам самый сухой сентябрь за 144 года
Мир
В США заявили о возможностях РФ уничтожить аэродромы на Западной Украине
Мир
В Минобороны Финляндии назвали поддержку Украины дорогой

«Самокат» устранил нарушения после отравления покупателей продукцией «Грин Бокс»

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис экспресс-доставки «Самокат» в понедельник, 25 сентября, заявил об устранении нарушений после массового отравления продукцией «Грин Бокс» в Санкт-Петербурге.

«Самокат» подтвердил, что нарушения, выявленные Роспотребнадзором, были взяты в работу и оперативно устранены.

«Сервис принимал активное участие в работах по инциденту и содействовал проверяющим органам на всех этапах. Замечания носили локальный характер и не являлись причиной отравления продукцией «Грин Бокс» в Санкт-Петербурге», — сообщили в компании для «РИА Новости».

Не так съели: Генпрокуратуру попросили проверить производителей готовой еды
Поможет ли это снизить количество случаев отравления в общепите

О массовом отравлении потребителей кулинарной продукции АО «Грин Бокс», доставленной сервисом «Самокат», стало известно 8 сентября. На следующий день Роспотребнадзор начал проверку по данному факту.

При проверке производственных помещений АО «Грин Бокс» специалисты выявили невыполнение требований в части прохождения медицинских осмотров персоналом предприятия, а также несоблюдение требований к санитарному содержанию помещений.

9 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело. Также прокуратура Невского района города начала проверку по факту инцидента.

По состоянию на 11 сентября, число отравившихся достигло 248 человек. В медучреждениях города оставались 129 человек, в том числе двое детей. Кроме того, 14 сентября, появилась информация, что деятельность «Грин Бокс» приостановили на 60 суток.

Бывшая сотрудница заведения подтвердила «Известиям» факт грубых нарушений организации в работе с пищей. По ее словам, проблемы возникали уже на этапе доставки продуктов в кафе. Пищу порой привозили в открытых коробках, что недопустимо.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023