Реклама
Прямой эфир
Мир
Участники протестов в Ереване начали перекрывать улицы
Мир
Лукашенко сообщил о телефонном разговоре с Путиным
Интернет и технологии
WhatsApp предупредил о прекращении работы на смартфонах с Android 4
Мир
Страны НАТО втрое нарастили частоту разведполетов у Крыма с начала года
Армия
Пушилин заявил об улучшении позиций РФ на авдеевском и марьинском направлениях
Общество
Суд в Кемерово приступил к рассмотрению апелляций по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Мир
Семь пострадавших при взрыве цистерны в Карабахе умерли в больнице
Экономика
Нефтегазовым компаниям могут ввести налог на сверхприбыль
Армия
В ЛНР заявили об активизации авиации ВСУ на купянском направлении
Авто
Автодилеры спрогнозировали подорожание автомобилей в РФ еще на 30%
Мир
В США назвали российские «Корнеты» мощнейшим оружием против западных танков
Мир
В Одесской области Украины сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры
Происшествия
В Белгородской области сообщили о сбитом украинском беспилотнике
Мир
Польская прокуратура признала украинской упавшую ракету С-300

Каждый шестой сотрудник готов уйти за своим начальником на новое место работы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервис автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» провели исследование и узнали, как россияне относятся к своим начальникам. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Результаты опроса появились в распоряжении «Известий» 26 сентября.

Большинство россиян (71%) поддерживают с начальством нейтрально-формальные отношения, а 17% опрошенных дружат. Каждый 10-й респондент (10%) общается с руководителем в напряженной атмосфере, а 2% — в откровенно враждебной. У большинства респондентов (63%) хорошие отношения с начальством никак не влияют на работу, у 28% — дают привилегии на работе (возможность уйти пораньше с работы, прийти попозже, отпроситься). 9% благодаря этому получают премию, а 4% — повышение.

Среди тех, кто имеет плохие отношения с руководителем, 52% россиян стали себя хуже чувствовать из-за постоянного стресса, 44% — планируют сменить работу, 22% — не получили повышения, а 20% — приходится часто задерживаться на работе. 18% респондентов отметили, что из-за напряженных отношений с начальником им урезали зарплату и лишали премии, к ним постоянно придираются и заставляют переделывать качественно сделанную работу, а также регулярно критикуют при всем коллективе. У 11% респондентов урезали зарплату, 6% — постоянно отправляют в командировки, а 4% — отказали в отпуске.

При этом 8% отметили, что плохие отношения с начальством никак не влияют на их работу.

Главные качества, которые россиянам нравятся в начальнике, — профессионализм (37%), отношение к коллективу (35%) и ответственное отношение к работе (34%). Еще 30% отметили нацеленность на результат.

27% среди основных критериев выделили личные качества и работоспособность. Каждому пятому россиянину (по 20%) нравятся в начальнике чувство юмора, гибкость и уверенность в себе, а 15% — принципы и ценности.

Самая раздражающая россиян черта в начальнике — неумение ставить задачи, так ответили 23% опрошенных. 17% респондентов не нравится то, что руководитель не выполняет свои обязанности и перекладывает их на коллектив, а 16% — личные качества. 15% участников опроса раздражает злоупотребление полномочиями, готовность подставить сотрудника ради собственной выгоды и плохое отношение к сотрудникам. 14% не устраивают то, что начальник пишет и звонит в нерабочее время, а 12% — что он трудоустраивает родственников и друзей, за которых необходимо выполнять работу. Для 10% раздражающим фактором является то, что руководитель принимает безответственные решения, еще столько же отмечают неуместный и оскорбительный юмор.

Каждый шестой опрошенный (16%) готовы уйти вслед за своим начальником на новое место работы, даже если ему уменьшат зарплату. При этом 84% не готовы на такой шаг.

Командировочные доходы: россияне стали чаще путешествовать по работе
Ситуация с деловыми поездками улучшилась в отраслях, участвующих в импортозамещении

Накануне стало известно, что в случае болезни 66% россиян не берут больничный: каждый третий предпочитает отлежаться один-два дня дома, после чего возвращается на работу. Каждый четвертый (24%) продолжает ходить на работу больным, а 9% переходят на удаленный режим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023