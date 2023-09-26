Каждый шестой сотрудник готов уйти за своим начальником на новое место работы

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервис автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» провели исследование и узнали, как россияне относятся к своим начальникам. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Результаты опроса появились в распоряжении «Известий» 26 сентября.

Большинство россиян (71%) поддерживают с начальством нейтрально-формальные отношения, а 17% опрошенных дружат. Каждый 10-й респондент (10%) общается с руководителем в напряженной атмосфере, а 2% — в откровенно враждебной. У большинства респондентов (63%) хорошие отношения с начальством никак не влияют на работу, у 28% — дают привилегии на работе (возможность уйти пораньше с работы, прийти попозже, отпроситься). 9% благодаря этому получают премию, а 4% — повышение.

Среди тех, кто имеет плохие отношения с руководителем, 52% россиян стали себя хуже чувствовать из-за постоянного стресса, 44% — планируют сменить работу, 22% — не получили повышения, а 20% — приходится часто задерживаться на работе. 18% респондентов отметили, что из-за напряженных отношений с начальником им урезали зарплату и лишали премии, к ним постоянно придираются и заставляют переделывать качественно сделанную работу, а также регулярно критикуют при всем коллективе. У 11% респондентов урезали зарплату, 6% — постоянно отправляют в командировки, а 4% — отказали в отпуске.

При этом 8% отметили, что плохие отношения с начальством никак не влияют на их работу.

Главные качества, которые россиянам нравятся в начальнике, — профессионализм (37%), отношение к коллективу (35%) и ответственное отношение к работе (34%). Еще 30% отметили нацеленность на результат.

27% среди основных критериев выделили личные качества и работоспособность. Каждому пятому россиянину (по 20%) нравятся в начальнике чувство юмора, гибкость и уверенность в себе, а 15% — принципы и ценности.

Самая раздражающая россиян черта в начальнике — неумение ставить задачи, так ответили 23% опрошенных. 17% респондентов не нравится то, что руководитель не выполняет свои обязанности и перекладывает их на коллектив, а 16% — личные качества. 15% участников опроса раздражает злоупотребление полномочиями, готовность подставить сотрудника ради собственной выгоды и плохое отношение к сотрудникам. 14% не устраивают то, что начальник пишет и звонит в нерабочее время, а 12% — что он трудоустраивает родственников и друзей, за которых необходимо выполнять работу. Для 10% раздражающим фактором является то, что руководитель принимает безответственные решения, еще столько же отмечают неуместный и оскорбительный юмор.

Каждый шестой опрошенный (16%) готовы уйти вслед за своим начальником на новое место работы, даже если ему уменьшат зарплату. При этом 84% не готовы на такой шаг.

Накануне стало известно, что в случае болезни 66% россиян не берут больничный: каждый третий предпочитает отлежаться один-два дня дома, после чего возвращается на работу. Каждый четвертый (24%) продолжает ходить на работу больным, а 9% переходят на удаленный режим.