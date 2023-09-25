Психоневрологический интернат для детей построят под Рязанью

В Рязанской области построят психоневрологический интернат. Его подопечными станут несовершеннолетние. Об этом говорилось на заседании Совета Федерации в понедельник, 25 сентября.

По словам регионального министра труда и соцзащиты Натальи Суворовой, которые приводит 62INFO.ru, речь о возведении подобного учреждения шла на протяжении последних 10 лет. Но к практическим шагам перешли сравнительно недавно. Проектные документы уже готовы. А строительство планируют начать в 2024 году.

РИА «7 новостей» пишет, что в Рязани в ноябре этого года начнет работу центр комплексного сопровождения детей с ограничениями здоровья. А в следующем году Рязанскую область включат в проект Министерства труда РФ по комплексной реабилитации детей-инвалидов.