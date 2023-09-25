В Совфеде напомнили о симпатиях властей Канады нацистам до Второй мировой войны

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал в понедельник, 25 сентября, ситуацию в канадском парламенте, куда на выступление президента Украины Владимира Зеленского был приглашен ветеран нацистской дивизии СС «Галиция».

«Еще до начала Второй мировой войны канадское руководство и часть канадской элиты симпатизировали Гитлеру и нацистам. Там были родственные организации созданы. И даже Рузвельт (Франклин Делано, 32-й президент США. — Ред.), который тогда правил США, опасался, что Канада может быть таким вторым фронтом нацистским, и принял определенные меры, в том числе военного характера», — цитирует эксперта телеканал «Звезда».

Сенатор отметил, что сотни тысяч беженцев и эмигрантов, которые прибывали в Канаду, состояли из тех, кто либо симпатизировал нацизму, либо участвовал непосредственно в таких акциях.

По его словам, новое в ситуации в канадском парламенте состояло в том, что все это проходило при максимальном стечении СМИ, публики и этому было придано государственное значение.

По мнению эксперта, помимо ноты в МИД Канады, которую собирается отправить российское внешнеполитическое ведомство, необходимо обратить внимание мировой общественности на ситуацию всеми возможными способами.

Ранее в этот день посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия направит ноту Канаде из-за приглашения на заседание парламента ветерана нацистской дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки, сообщает телеканал «360».

Ноты и приложенные к ним личные письма, по словам Степанова, будут адресованы министру иностранных дел Мелани Жоли и премьер-министру Джастину Трюдо. Отправить их планируется на адреса МИД Канады и в офис главы правительства страны, передает НСН.

Степанов убежден, что приглашение в парламент Ярослава Хунки было не ошибкой, а «следствием безнаказанности бывших нацистских преступников», сообщается на сайте kp.ru. Посол заявил, что Оттава чувствует себя безнаказанной за пособничество бывшим преступникам, поскольку значительная часть конгресса Канады и Украины состоит из потомков нацистских приспешников.

23 сентября агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

24 сентября спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС, передает RT. Рота указал, что не знал о прошлом Ярослава Хунки. Он также принес извинения всем еврейским общинам в Канаде и по всему миру, заявив, что принимает на себя всю ответственность за произошедшее.

25 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не знал о приглашении в законодательный орган страны 98-летнего ветерана дивизии СС, сообщается на сайте aif.ru.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.