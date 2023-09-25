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МВД РФ объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского

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МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского. Об этом стало известно 25 сентября из базы розыска МВД.

Уточняется, что основанием для розыска является статья УК, однако какая — неизвестно. Кроме него в розыск объявлены первый вице-президент МУС Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судья Бертрам Шмитт. Их статьи также не сообщаются.

В конце июля 2023 года МВД была объявлена в розыск судья МУС Томоко Аканэобъявило. Уголовное дело в отношении нее по факту заведомо незаконного заключения под стражу и подготовку к нападению на представителя иностранного государства было возбуждено 20 марта. В отношении двух других судей, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, также были возбуждены аналогичные дела.

Одновременно с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по аналогичной статье и в отношении прокурора МУС Карима Ахмада Хана, также ему вменяется привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

17 марта досудебная палата МУС выдала ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что саму постановку вопроса об аресте главы государства в Москве считают возмутительной и неприемлемой.

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