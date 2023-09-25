Ядовитая змея укусила пенсионерку в Липецкой области

В Липецкой области 65-летнюю женщину укусила ядовитая змея. Пенсионерку привезли в отделение острых отравлений липецкой городской больницы скорой медицинской помощи № 1 из Добровского района.

По словам пострадавшей, на которые ссылается Lipetskmedia, она шла по улице и почувствовала резкую боль в ноге. Оглянувшись, женщина увидела уползающую змею.

GOROD48 пишет, что в Липецкой области зафиксировано четыре вида змей, но только один является ядовитым. Яд гадюки содержит вещества, влияющие на свертывающую систему крови. Самые опасные укусы — в шею и голову. У пострадавшего отмечаются слабость, головокружение, тошнота, возможна рвота и обморок из-за резкого снижения давления.

Этим летом в Москве и Московской области отмечалось нашествие змей. Наиболее острая ситуация наблюдалась в поселении Московский, недалеко от аэропорта Внуково.