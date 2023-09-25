Нарусовой вынесут предупреждение за поездку в страны НАТО

Летом сенатор Людмила Нарусова без согласования с руководством Совфеда России посетила ряд стран, которые входят в НАТО. Ей направят предупреждение о недопустимости подобных поездок, о чем 25 сентября сообщил глава комитета по регламенту верхней палаты Федерального собрания Вячеслав Тимченко.

«В ее адрес будет направлено предупреждение о недопустимости поездок за рубеж без согласования с руководством СФ, тем более в страны НАТО, в период проведения СВО», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Тимченко отметил, что 19 июля она улетела в Стамбул, а позднее оттуда — в Ниццу. По его словам, сенатор вернулась в РФ 6 августа, при этом она пропустила два пленарных заседания палаты, которые прошли 19 и 28 июля.

Нарусова, комментируя ситуацию, заявила агентству, что «фейки не комментирует».

В январе депутата законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко освободили от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности. В начале того месяца он опубликовал в соцсети «ВКонтакте» пост из Дубая.

После этого секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что Долженко лишат партийного билета «Единой России». За новогодние праздники произошло несколько резонансных случаев, когда депутаты-единороссы «повели себя неадекватно», добавил он.