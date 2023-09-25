МИД Польши потребовал извинений за приветствие нациста в парламенте Канады

В Польше ждут извинений за приветствие 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция». Об этом 25 сентября написал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский в соцсети X (бывш. Twitter).

Он напомнил, как 22 сентября руководство Канады и Украины в палате общин аплодировали члену дивизии СС «Галичина» Ярославу Хунке, который во время Второй мировой войны, участвуя в украинском формировании, был причастен к убийству тысяч поляков и евреев.

«Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников! Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений», — отметил Дзельский.

Высказывание Дзельского стало реакцией на поведение президента Украины Владимира Зеленского, который вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и его супругой аплодировали Хунке 22 сентября в палате общин. При этом спикер палаты общин Энтони Рота указал, что гордится Хункой, потому что он сражался за независимость Украины против русских и продолжает поддерживать войска сегодня даже в возрасте 98 лет.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. В июле 1944 года ее почти полностью уничтожили в сражении под Бродами. Оставшийся контингент переформировали и использовали в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года дивизию вывели из состава войск СС. Переименованная в 1-ю украинскую дивизию, она вошла в состав Украинской национальной армии. В мае 1945 года всем составом сдалась войскам Великобритании и США.