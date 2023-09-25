Жителей Псковской области предупредили о заморозках до -1 градуса

В Псковской области ночью и утром 26 и 27 сентября ожидаются заморозки. Температура будет опускаться до –1 градуса. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В спасательном ведомстве предупредили, что из-за понижения температуры воздуха вырастет вероятность возникновения техногенных пожаров. Причина — нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования, использование самодельных нагревательных устройств, пишет Псковское агентство информации.

Ранее, 17 сентября, в Московской области зафиксировали первые в этом сезоне заморозки. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Михайловском минимальная температура воздуха составила 0,0 градуса. На «полюсе холода» Московской области, в Черустях, было –1,3 градуса.