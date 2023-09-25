В Подмосковье стартовал новый этап расселения аварийных домов

В Московской области начали переселять в новые дома жильцов тех домов, которые были признаны аварийными в 2022 году. О начале нового этапа программы расселения ветхого жилья нацпроекта «Жилье и городская среда» сообщил региональный министр строительного комплекса Владимир Локтев.

Уточняется, что новые квартиры получили 11,8 тыс. человек из 23,8 тыс. нуждающихся. Для переезда было предоставлено 4,4 тыс. квартир. Программа рассчитана до 2025 года. По состоянию на конец сентября она выполнена в Подмосковье почти на 50%.

Сейчас продолжается строительство более 30 многоэтажных домов, куда переедут жители из аварийного фонда. Ускорить реализацию программы и завершить ее досрочно призвал губернатор Андрей Воробьев, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее, 22 сентября, сообщалось, что до конца года в Подмосковье планируют построить еще 14 одноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути. Их оснастят световой и звуковой сигнализациями, предупреждающими знаками.