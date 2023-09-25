ВС РФ ночью нанесли удар по пунктам дислокации наемников и диверсантов ВСУ

Российские военные ночью нанесли удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ», — сказали в военном ведомстве.

Как заключили в МО РФ, цель удара достигнута, все объекты поражены.

Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что пятеро бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ отразили атаку 12 штурмовиков ВСУ и обратили их в бегство на южнодонецком направлении. Хроника событий — в материале «Известий».

Днем ранее российские военные отразили пять атак противника на краснолиманском направлении. Потери ВСУ в живой силе составили до 20 человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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