ВС РФ ночью нанесли удар по пунктам дислокации наемников и диверсантов ВСУ
Российские военные ночью нанесли удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ», — сказали в военном ведомстве.
Как заключили в МО РФ, цель удара достигнута, все объекты поражены.
Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.
Ранее в этот день Минобороны сообщило, что пятеро бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ отразили атаку 12 штурмовиков ВСУ и обратили их в бегство на южнодонецком направлении. Хроника событий — в материале «Известий».
Днем ранее российские военные отразили пять атак противника на краснолиманском направлении. Потери ВСУ в живой силе составили до 20 человек.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».