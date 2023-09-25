Собянин рассказал о благоустройстве около станций метро в Москве

В 2023 году планируется благоустроить около 60 транспортных объектов Москвы — станций метро, БКЛ, МЦД и городских вокзалов. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, новые станции метро интегрируют в городскую среду при помощи современных транспортных и пешеходных маршрутов. За год специалисты завершили обустройство или продолжают работы вокруг девяти станций: «Свиблово», «Медведково», «Планерная», «Пыхтино», «Аэропорт Внуково», «Яхромская», «Лианозово», «Физтех», а также около «Нижегородской», сообщает телеканал «360».

Мэр уточнил, что в ходе благоустройства провода убирают под землю, прокладываются дополнительные ливневки, обновляют тротуары и дороги, а также разбивают новые газоны, устанавливают новые фонари и остановки, размещают лавочки, пишет НСН.

Собянин указал на то, что около некоторых станций метро по возможности оборудуют спортплощадки, столы для пинг-понга, детские площадки, а также зоны для прогулок с домашними животными. Так, возле станций «Физтех» и «Пыхтино» разместятся скейт-парки, пишет «Москва 24». Собянин добавил, что возле транспортных объектов также намерены оборудовать детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак, установлены столы для пинг-понга и шахмат, сообщает сайт aif.ru.

Работы по благоустройству уже закончились вокруг «Аэропорта Внуково» и «Яхромской», отмечает агентство городских новостей «Москва».

В ближайшее время планируется завершить работы у «Планерной» и «Нижегородской», а в следующем году — у «Физтеха», сообщает РИАМО.

23 сентября Сергей Собянин сообщил, что до 2026 года столица закупит не менее 500 вагонов поездов метро «Москва-2020», пишет RT. Парки Кольцевой и Большой Кольцевой линий уже укомплектованы такими вагонами на 100%.

15 сентября Собянин заявил о высокой популярности новых станций Солнцевской линии метро. По его словам, с момента открытия новых станций «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» ими воспользовалось свыше 113 тыс. раз.

9 сентября президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным дали старт движению поездов по МЦД-4. Президент отметил, что продление московских диаметров выведет столичную транспортную систему на совершенно новый уровень, отмечает телеканал «Звезда».