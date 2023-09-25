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Трамп назвал NBC News врагом народа и призвал проверить на предмет госизмены

Трамп назвал NBC News врагом народа и потребовал провести расследование на предмет госизмены
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Фото: REUTERS/Scott Morgan
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Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник, 25 сентября, назвал компанию Comcast и принадлежащий ей телеканал NBC News врагами народа и потребовал проверить их.

«Почти все они бесчестные и коррумпированные, но в отношении Comcast с ее однобоким и зловредным освещением событий в эфире NBC News <...> следует провести расследование по факту государственной измены», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

Трамп обвинил медиакомпанию в том, что NBC вносит вклад в предвыборную кампанию демократов. Такие СМИ, по его словам, нечестно информируют людей о текущих событиях.

Кроме того, политик выразил непонимание, почему такие компании имеют право бесплатно использовать «бесценный эфир США». По его мнению, они выступают истинной угрозой демократии и являются настоящими «врагами народа».

По словам Трампа, если СМИ распространяют ложные новости, то компании обязаны заплатить большую сумму денег, компенсируя причиненный стране ущерб, отметил The Independent.

Помимо этого, он также добавил, что в случае его избрания на должность главы государства в 2024 году все распространяющие недостоверную информацию медиакомпании будут подвергнуты «тщательной проверке за их заведомо ложное и предвзятое освещение событий».

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До этого, 17 сентября, Трамп выразил готовность решить большую часть проблем страны в период от полугода до года в случае победы на выборах в 2024 году. Он также добавил, что избиратели не должны желать избрания президентом США тех кандидатов, которые говорят о возможности решить проблемы США в течение восьми лет. Среди актуальных вопросов он назвал запрет на аборты и конфликт на Украине.

До этого, 4 августа, Трамп выразил уверенность в том, что нынешний президент страны и его окружение сделают всё возможное ради сохранения власти. По его словам, администрация США пытается сделать незаконными возникающие сомнения по поводу итогов выборов главы государства в 2020 году. Днем ранее он также заявил об указе Байдена обвинить его во всех возможных преступлениях.

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