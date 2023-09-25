Мурманские перевозчики получат деньги на обновление транспорта

В Мурманске компании-перевозчики получат субсидии на покупку новых современных автобусов для перевозок по городским маршрутам. Постановление о порядке предоставления субсидий из регионального бюджета на финансовое обеспечение затрат по приобретению пассажирского транспорта в рамках специального казначейского кредита подписали в областном правительстве.

Деньги получат перевозчики, которые закупят новые автобусы 2023 года выпуска для работы на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Как уточняет ИА «Би-порт», 15 автобусов «большого» класса появятся на маршруте № 10А, пять автобусов «большого» класса — на маршруте № 19, один автобус «среднего» класса — на маршруте № 25 и два автобуса «среднего» класса — на маршруте № 29.

Ранее сообщалось, что в Мурманске увеличили расходы на ремонт дорог. Это удалось сделать за счет поддержки региональных властей. Объем увеличен как в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», так и в рамках исполнения городом функций административного центра.