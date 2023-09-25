Новый очаг АЧС обнаружили в Приморском крае

Очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявили в Уссурийском городском округе Приморского края. Вирус обнаружен в пробах животных разных возрастных групп.

Исследование проводилось в частных хозяйствах села Кроуновка. В населенном пункте вводятся ограничительные мероприятия. По данным ИА PrimaMedia, запрещено вывозить мясо, которое не подвергалось промышленной тепловой обработке.

В Приморской межобластной ветеринарной лаборатории отметили, что вирус АЧС приводит к массовой гибели животных, но для человека он не опасен.

Ранее в отечественные магазины попало мясо свинины, зараженное вирусом АЧС. Случаи зарегистрированы в Рязанской, Брянской, Тульской, Владимирской областях, Красноярском, Алтайском краях и Якутии. Всего в 2023 году произошли 64 вспышки заболевания на территории РФ.