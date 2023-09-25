Ремонт 22 мостов завершат в Хабаровском крае в октябре

В Хабаровском крае до 15 октября планируют завершить ремонт 22 мостовых сооружений. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на правительство региона.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году планировался ремонт 37 объектов. На 15 мостах работы завершены. В их числе — мост через реки Большая Окоча и Май, а также через ручей Чистоводный на дороге Советская Гавань — Ванино. Остается завершить ремонт 22 объектов. Все они находятся в высокой степени готовности.

Работы по дорожному ремонту завершены на 85%. В 2023 году планировалось привести в порядок 116 объектов дорожной сети, общая протяженность которых составляет 105 км.

В Ставрополе в сентябре восстановили пешеходный мост у родников Корыта. Переправа была значительно повреждена во время летних ливней.