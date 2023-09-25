Путин поблагодарил Генпрокуратуру РФ за соблюдение законности в ОПК

Президент РФ Владимир Путин 25 сентября на встрече с генпрокурором России Игорем Красновым выразил благодарность работникам ведомства за соблюдение порядка в Оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Во время рабочей встречи генпрокурор информировал главу государства о работе надзорного ведомства по приоритетным направлениям в 2023 году.

Российский лидер выразил надежду на продолжение эффективной работы прокуроров.

«Игорь Викторович, я знаю, что вы много делаете для соблюдения законности в оборонно-промышленном секторе, за что хочу вас отдельно поблагодарить и выразить надежду на то, что эта работа так же, как и работа по другим направлениям, в том числе по соблюдению законных прав и интересов граждан в социальной сфере, будет продолжена», — сказал Путин.

«Спасибо, Владимир Владимирович. Безусловно», — ответил Краснов.

Ранее, 27 июля, генпрокурор провел совещание о подведении итогов работы органов прокуратуры в первом полугодии 2023 года и исполнении ранее данных поручений. На коллегии отмечалось, что за указанный период ведомством было пресечено около 3 млн нарушений в сфере исполнения законов, соблюдения прав и свобод граждан.