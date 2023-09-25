Мастер-классы по торговле на маркетплейсах запустят в Татарстане

В Татарстане пройдет цикл бесплатных обучающих мастер-классов для желающих зарабатывать на маркетплейсах. Их организует центр «Мой бизнес» при поддержке республиканского минэкономики. Обучение проведут в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Как уточняет ИА «Татар-информ», эксперты будут рассказывать о возможностях площадок e-commerce и о том, какие факторы необходимо учитывать при размещении товара. Обучающиеся узнают о значении маркетинговой стратегии, развитии и масштабировании бренда в интернет-пространстве. Кроме того, эксперты поделятся формулой успеха онлайн-продаж.

Первый семинар по электронным торговым площадкам состоится уже сегодня, а завершающий — 20 октября.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в рамках нацпроекта «Экология» за один год планируется вырастить 30,9 млн саженцев хвойных пород. Работы проводятся в Лесном селекционно-семеноводческом центре.