СКР начал проверку после падения параплана под Саратовом

СУ СКР по Саратовской области проводит проверку после падения параплана в Воскресенском районе Саратовской области. При падении пострадали два человека.

В ведомстве ИА «Взгляд-инфо» уточнили, что двое 41-летних мужчин совершили жесткую посадку в поле после взлета параплана. Они госпитализированы. У одного состояние удовлетворительное, у второго — средней тяжести.

По словам начальника регионального управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрия Юрина, информация о падении параплана поступила в службу «112» в 17:15 в воскресенье, 24 сентября.

Агентство напоминает, что в субботу, 23 сентября, в селе Широкое Татищевского района мужчина и женщина во время полета на парапланах столкнулись друг с другом в воздухе. Оба госпитализированы с тяжелыми травмами.