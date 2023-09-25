В Забайкалье 70 семей получили компенсации за утрату имущества при паводках

В Забайкальском крае 70 семей получили выплаты за имущество, которое было утрачено во время паводков 2021–2022 годов. Общая сумма выплат составит 270,9 млн рублей.

Перечислением выплат занимается министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона. По семи семьям идет оформление документов и поиск получателей средств. Об этом пишет ИА ChitaMedia. На текущий момент выплачено 227,4 млн рублей.

Из краевого бюджета средства направляют семьям из Чернышевска, Читы, Шилки, Читинского, Шелопугинского, Чернышевского и других районов. 77 семьям требуется приобретение нового жилья. В минстрое уточнили, что еще 88 семьям оказывается поддержка с капитальным ремонтом жилья. В дальнейшем ожидается поступление финансирования из федерального бюджета. Поддержку получит 241 семья, из них 160 — на приобретение нового жилья.