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В МИЦ «Известия» расскажут о новой системе аккредитации образовательных организаций

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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27 сентября в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция Рособрнадзора на тему: «Аккредитационный мониторинг системы образования».

Участники:

  • Анзор Музаев, руководитель Рособрнадзора;
  • Наталья Алтыникова, советник руководителя Рособрнадзора, руководитель Ситуационного центра Рособрнадзора по организации и проведению аккредитационного мониторинга системы образования.

С 1 марта 2022 года государственная аккредитация образовательных организаций стала бессрочной. При этом Рособрнадзор будет осуществлять оценку качества образования посредством систематического наблюдения за выполнением образовательными организациями ряда показателей. С этой целью осенью 2023 года будет проведен первый аккредитационный мониторинг.

Что такое аккредитационный мониторинг? По каким показателям будут оцениваться образовательные организации? Что будет с теми учебными заведениями, которые не достигнут установленных баллов?

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.

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