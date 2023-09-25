Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировали у Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировали в районе Авачинского залива в Камчатском крае. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 85 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Толчки произошли на глубине 67 км.

Звонки от местных жителей в единую дежурно-диспетчерскую службу не поступали. Информации о разрушениях нет.

В Грузии 24 сентября произошло землетрясение магнитудой 4,7. Толчок зафиксировали в 4 км к северо-востоку от Тбилиси.