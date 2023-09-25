Очевидцы сообщили о нескольких взрывах в Краснодоне

Несколько взрывов прогремело в Краснодоне Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили очевидцы 25 сентября.

«В близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, дети размещены в бомбоубежищах. Родители, которые имеют возможность, могут забрать детей. Для безопасности жителей открыты все бомбоубежища», — сказано в сообщении городской администрации.

На месте работают профильные группы.

По данным Telegram-канала Mash, пострадал один ребенок — его ранило осколком от окна, но госпитализация ему не потребовалась.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.