Почти 2 тыс. человек стали участниками «Кросса нации» в Тамбове

Всероссийский день бега «Кросс нации – 2023» прошел в парке Дружбы в Тамбове. Эти соревнования считаются самыми масштабными по количеству участников и географическому охвату в России. В этот раз в Тамбове «Кросс нации» бежали почти 2 тыс. человек.

Участие в забеге принимали не только спортсмены, но и рядовые любители бега. В программе были предусмотрены три дистанции: 1,5 км, 3 км и 5 км. Первыми кросс бежали самые юные участники. Остальные проверяли свои силы в забеге на более длинные дистанции.

Победители в каждой возрастной группе получили кубки Минспорта РФ, а призеры — медали и дипломы, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Ранее, 17 сентября, сообщалось, что в Московском марафоне победил Дмитрий Неделин, преодолев 42 км 195 м за 2 часа 14 минут 1 секунду. Вторым финишировал Степан Киселев, который преодолел дистанцию на 33 секунды позже. Третье место занял Алексей Трошкин, он пробежал марафон за 2 часа 16 минут 13 секунд.