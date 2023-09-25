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Глубинный смысл: самые яркие снимки подводного мира

Победители премии Ocean Photographer of the Year
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Ocean Photographer of the Year 2023
Фото: Ocean Photographer of the Year 2023/Jialing Cai
Опубликованы результаты конкурса лучших фотографий океана. Организатором премии является журнал Oceanographic. Фотографом года стал Джалинг Кай. Другие призовые работы — в фотогалерее «Известий»
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Ocean Photographer of the Year 2023
Фото: Ocean Photographer of the Year 2023/Andrei Savin
Немного не хватило до победы в главной номинации Андрею Савину, запечатлевшему большого анемона
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Ocean Photographer of the Year 2023
Фото: Ocean Photographer of the Year 2023/Jack Pokoj
В номинации «Фотограф дикой природы» лучшим назван Джек Покой и его рыба-ящерица
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Ocean Photographer of the Year 2023
Фото: Ocean Photographer of the Year 2023/Craig Parry
Вслед за ним расположился Крейг Пэрри со снимком пингвина в Антарктиде
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Ocean Photographer of the Year 2023
Фото: Ocean Photographer of the Year 2023/Jade Hoksbergen
Самой живописной фотографией была признана работа Джейд Хоксберген
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Ocean Photographer of the Year 2023
Фото: Ocean Photographer of the Year 2023/Alex Postigo
Серебро досталось Алексу Постиго и его снимку на границе США и Мексики
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Ocean Photographer of the Year 2023
Фото: Ocean Photographer of the Year 2023/Todd Glaser
В категории «Приключение» первое место занял Тодд Глейзер, использовавший для снимка дрон
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Ocean Photographer of the Year 2023
Фото: Ocean Photographer of the Year 2023/Gergo Rugli
Второе место получил Герго Ругли, нашедший вдохновение в сиднейских волнах у побережья Австралии
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Ocean Photographer of the Year 2023
Фото: Ocean Photographer of the Year 2023/Sylvie Ayer
Номинацию, посвященную охране природы, возглавил ламантин Сильви Айер
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Ocean Photographer of the Year 2023
Фото: Ocean Photographer of the Year 2023/Jules Casey
Конкурировали с ламантином, но заняли второе место два осьминога на трубе от Джулс Кейси
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Ocean Photographer of the Year 2023
Фото: Ocean Photographer of the Year 2023/jingyi Wang
Цзинги Ван — победитель в категории «Люди и планета Океан»
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Ocean Photographer of the Year 2023
Фото: Ocean Photographer of the Year 2023/Ioannis Pavlos Evangelidis
Иоаннис Евангелидис представил фотографию Бенина с воздуха и занял вторую строчку
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Ocean Photographer of the Year 2023
Фото: Ocean Photographer of the Year 2023/Jarvis Smallman
Молодым фотографом года признан Джарвис Смолман
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Ocean Photographer of the Year 2023
Фото: Ocean Photographer of the Year 2023/Aaron Sanders
Утешительный приз в этой номинации забрал Аарон Сандерс
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Ocean Photographer of the Year 2023
Фото: Ocean Photographer of the Year 2023/Sirachai Arunrugstichai
В категории «Океанское портфолио» лучшим назван Сирачай Арунругстичай за серию снимков о рыбном промысле в Таиланде
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Ocean Photographer of the Year 2023
Фото: Ocean Photographer of the Year 2023/Renee Capozzola
Рене Капоццола и его цикл о Гавайях расположились на втором месте
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Ocean Photographer of the Year 2023
Фото: Ocean Photographer of the Year 2023/Merche Llobera
Женской наградой «Пятьдесят саженей» отмечена Мерче Ллобера за работу в водах Коста-Рики
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