Масочный режим ввели в поликлиниках Новосибирской области

В поликлиниках и больницах Новосибирской области рекомендовали носить медицинские маски. Причина — небольшое сезонное увеличение уровня заболеваемости ОРВИ.

Как сообщил глава регионального минздрава Константин Хальзов, ношение средств индивидуальной защиты в сезон простуд — обычная мера профилактики. Случаев гриппа на территории Новосибирской области не зарегистрировано. У девяти новосибирцев подтвердили коронавирус, приводит слова министра VN.ru.

В регионе только на прошлой неделе ОРВИ заболели 26 995 человек. Однако Роспотребнадзор не давал рекомендаций новосибирскому минздраву относительно введения из-за этого каких-либо ограничений.

Ранее, 21 сентября, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов заявил, что никаких предпосылок для введения в РФ жестких ограничений и масочного режима в связи с распространением коронавирусной инфекции на сегодняшний день нет.