Майнинг-фермой на водозаборе под Томском займется прокуратура

Прокуратура начала проверку информации о размещении майнинг-фермы на территории водозабора у села Кайдаловка в Томской области. Надзорное ведомство даст оценку законности действий «Томскводоканала».

Как уточняет РИА «Томск», жители села Тимирязевское, расположенного недалеко от Кайдаловки, пожаловались на круглосуточный шум и вибрацию от новой газовой котельной «Томскводоканала».

Представители компании пообещали установить шумоизоляцию, если специалисты докажут превышение допустимого уровня шума. Позже они признали, что организация, занимающаяся майнингом, является энергопотребителем котельной.

Прокуратура также проверит соответствие деятельности компании требованиям санитарно-эпидемиологического, налогового и земельного законодательства и законодательства о ценообразовании.